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UEFA Avrupa Ligi'nde günün sonuçları!

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasının maçları sona erdi. İşte gecenin sonuçları...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 01:59
UEFA Avrupa Ligi'nde günün sonuçları!

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftası 10 maçla sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının ikinci haftasında karşılaşmalar tamamlandı.

Beşiktaş, milli futbolcu Ozan Kabak'ın da forma giydiği Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 yendi.

İkinci hafta sonunda 6 puan toplayan Juventus, atılan gol fazlasıyla zirveye yerleşti. İkide iki yapan takımlardan Beşiktaş ise 4. sırayı aldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Benfica (Portekiz)-Celtic (İskoçya): 4-1

Olimpik Marsilya (Fransa)-Olympiakos (Yunanistan): 0-1

Ferencvaros (Macaristan)-Viktoria Plzen (Çekya): 2-1

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Anderlecht (Belçika): 1-0

Rennes (Fransa)-OFI (Yunanistan): 2-1

Bournemouth (İngiltere)-Sturm Graz (Avusturya): 3-0

Jagiellonia (Polonya)-Ararat-Armenia (Ermenistan): 3-1

Celta Vigo (İspanya)-Juventus (İtalya): 1-2

Hoffenheim (Almanya)-Beşiktaş: 2-3

NEC Nijmegen (Hollanda)-Levski Sofya (Bulgaristan): 1-1

Olimpik Lyon (Fransa)-Crystal Palace (İngiltere): 3-2

AZ Alkmaar (Hollanda)-Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 2-1

Union Saint-Gilloise (Belçika)-Real Sociedad (İspanya): 1-1

Salzburg (Avusturya)-Milan (İtalya): 0-4

Sparta Prag (Çekya)-Lillestrom (Norveç): 1-1

Lech Poznan (Polonya)-Bayer Leverkusen (Almanya): 0-4

Celje (Slovenya)-Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-3

Torreense (Portekiz)-Sunderland (İngiltere): 1-2

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