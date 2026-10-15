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Anasayfa UEFA Avrupa Ligi Olympiacos Marsilya maçı bugün hangi kanalda, saat kaçta?

Olympiacos Marsilya maçı bugün hangi kanalda, saat kaçta?

Marsilya - Olympiacos maçı bugün mü, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda? Yunan ekibinin eksiklerle çıkacağı Avrupa Ligi karşılaşması canlı nereden izlenir? Yayın seçenekleri ve öne çıkan gelişmeler haberimizde...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 08:40
Olympiacos Marsilya maçı bugün hangi kanalda, saat kaçta?

Marsilya - Olympiacos karşılaşması canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan lig aşamasının ikinci hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Fransa temsilcisi Olympique Marsilya, sahasında Yunanistan ekibi Olympiacos'u ağırlayacak. Organizasyonun ilk haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 4-1 mağlup olan Marsilya, taraftarı önünde kazanarak Avrupa'daki kötü başlangıcını telafi etmeyi hedefliyor. Jagiellonia karşısında elde ettiği galibiyetle üç puanı hanesine yazdıran Olympiacos ise Fransa deplasmanında başarılı performansını sürdürmek istiyor. İki ekip arasında daha önce oynanan Avrupa kupası karşılaşmalarında ortaya çıkan rekabet, mücadele öncesinde dikkat çekiyor. Peki, Marsilya - Olympiacos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri, takımların son durumu, muhtemel 11'ler ve öne çıkan istatistikler...

MARSILYA - OLYMPIACOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ikinci haftasında oynanacak Marsilya - Olympiacos karşılaşması, 15 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

Mücadeleye Fransa'nın Marsilya kentinde bulunan Stade Vélodrome ev sahipliği yapacak.

MARSILYA - OLYMPIACOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Marsilya ile Olympiacos arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, Türkiye'de tabii Spor 2 üzerinden canlı yayınlanacak.

MARSILYA BEŞİKTAŞ YENİLGİSİNİ TELAFİ ETMEK İSTİYOR

Fransa temsilcisi Marsilya, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş'a konuk oldu. İstanbul'da oynanan mücadeleden 4-1 mağlup ayrılan Fransız ekibi, lig aşamasına puansız başladı.

MARSILYA - OLYMPIACOS MUHTEMEL 11'LER

Marsilya: De Lange, Weah, Egan-Riley, Aguerd, Emerson, Kondogbia, Abdelli, Harit, Angel Gomes, Igor Paixão, Gouiri.

Olympiacos: Ortega, Saliakas, Retsos, Pirola, Tiknizyan, Freuler, Puerta, Jota Silva, Chiquinho, Fortounis, Yaremchuk.

MARSILYA - OLYMPIACOS MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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