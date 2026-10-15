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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa UEFA Avrupa Ligi Lyon - Crystal Palace maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Lyon - Crystal Palace maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan ikinci hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Fransa temsilcisi Olympique Lyon, sahasında İngiliz ekibi Crystal Palace'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde futbolseverler, “Lyon - Crystal Palace maçı saat kaçta, hangi kanalda?” ve “tabii Spor canlı izle” aramalarına yöneldi. 15 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak. İşte Lyon - Crystal Palace maçının yayın bilgileri, stadyumu ve karşılaşma öncesi son gelişmeler...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 11:37 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2026 11:49
Lyon - Crystal Palace maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Lyon-Crystal Palace maçını takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Lyon ile Crystal Palace karşı karşıya geliyor. İki takım da ilk maçlarını kazanarak lig aşamasına üç puanla başladı. Crystal Palace Teknik Direktörü Pierre Sage, daha önce çalıştırdığı Lyon'a bu kez rakip olarak sahaya çıkacak. 15 Ekim Perşembe günü oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak. Futbolseverler karşılaşmayı tabii Spor ekranlarından takip edebilecek. Lyon - Crystal Palace maçına dair tüm bilgiler ve canlı yayın bağlantısı fotomac.com.tr'de...

LYON - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 2026-2027 sezonu lig aşamasının ikinci haftasında oynanacak Olympique Lyon - Crystal Palace maçı, 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.

LYON - CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?

Lyon ile Crystal Palace arasındaki UEFA Avrupa Ligi karşılaşması Türkiye'de tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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LYON - CRYSTAL PALACE MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

Lyon, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Anderlecht'i 2-1 mağlup ederek organizasyona galibiyetle başladı. Fransız temsilcisi, sahasında oynayacağı Crystal Palace karşılaşmasında da kazanarak puanını altıya çıkarmayı hedefliyor.

Crystal Palace ise ilk hafta Lech Poznan'ı 4-0 yenerek dikkat çekici bir başlangıç yaptı. İngiliz ekibi, Lyon deplasmanında da galibiyet serisini sürdürmek istiyor. UEFA'nın maç öncesi değerlendirmesinde iki takımın da ilk haftayı galibiyetle tamamladığı vurgulanıyor.

PIERRE SAGE ESKİ TAKIMI LYON'A RAKİP OLACAK

Crystal Palace Teknik Direktörü Pierre Sage için Lyon karşılaşması özel bir anlam taşıyor. Fransız teknik adam, daha önce Lyon'da görev yapmıştı. Bu kez İngiliz ekibinin başında eski takımına karşı mücadele edecek.

Sage, karşılaşma öncesinde Lyon'un güçlü bir kadroya ve hücum ağırlıklı bir oyun anlayışına sahip olduğuna dikkat çekti. İki takımın da ilk maçlarını kazanmış olması, mücadeleyi lig aşamasındaki puan yarışı açısından önemli hale getiriyor.

LYON - CRYSTAL PALACE MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ (TIKLA-TAKİP ET)

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