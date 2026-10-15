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Anasayfa UEFA Avrupa Ligi Lyon - Crystal Palace maçı ne zaman? İşte yayın saati ve kanalı

Lyon - Crystal Palace maçı ne zaman? İşte yayın saati ve kanalı

UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Pierre Sage'in eski takımına karşı çıkacağı karşılaşma canlı nasıl izlenir? Yayın bilgileri ve maç öncesindeki ayrıntılar haberimizde...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 06:59
Lyon - Crystal Palace maçı ne zaman? İşte yayın saati ve kanalı

Lyon - Crystal Palace karşılaşmasını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan lig aşamasının ikinci hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Fransa temsilcisi Olympique Lyon, sahasında İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'ı ağırlayacak. Karşılaşmanın en dikkat çeken ayrıntısı İngiliz ekibinin teknik direktörü Pierre Sage'in eski takımına rakip olacak olması. Peki, Lyon - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Avrupa Ligi mücadelesinin yayın bilgileri, muhtemel 11'leri, takımların son durumu ve dikkat çeken istatistikleri...

LYON - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ikinci haftasında oynanacak Lyon - Crystal Palace karşılaşması, 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.

Fransa'nın Lyon kentindeki Groupama Stadium'da oynanacak mücadelede iki takım da Avrupa Ligi'ndeki ikinci galibiyetini elde etmek için sahaya çıkacak.

LYON - CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?

Lyon ile Crystal Palace arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, tabii Spor üzerinden canlı yayınlanacak.

PIERRE SAGE ESKİ TAKIMINA RAKİP OLUYOR

Lyon - Crystal Palace karşılaşmasının en dikkat çeken hikâyesi, İngiliz ekibinin teknik direktörü Pierre Sage'in eski kulübüne dönüşü olacak. Fransız teknik adam, Kasım 2023 ile Ocak 2025 arasında Olympique Lyon'u çalıştırmıştı.

Lyon'daki görevinin ardından Lens'in başına geçen Sage, 2026 yılında Crystal Palace'ın teknik direktörlüğünü üstlendi. Tecrübeli çalıştırıcı, bu kez eski takımının stadına rakip takımın teknik direktörü olarak çıkacak.

LYON'UN AVRUPA LİGİ'NDEKİ İÇ SAHA SERİSİ

Lyon, UEFA Avrupa Ligi'nin grup ve lig aşamalarında kendi sahasında uzun süredir yenilgi yaşamıyor. Fransız ekibi, Aralık 2018'den bu yana organizasyonun grup ve lig aşamalarında oynadığı son 12 iç saha karşılaşmasında mağlubiyet almadı.

Bu süreçte yedi galibiyet ve beş beraberlik elde eden Lyon, Crystal Palace karşısında da serisini sürdürmeye çalışacak.

LYON - CRYSTAL PALACE MAÇINDA EKSİKLER KİMLER?

Lyon cephesinde karşılaşma öncesindeki sakatlık raporlarında Loïs Openda, Moussa Niakhaté ve Mohamed Ouédraogo'nun isimleri bulunuyor.

Crystal Palace'ta ise Dean Henderson, Jean-Philippe Mateta, Takehiro Tomiyasu ve Chadi Riad sağlık sorunları nedeniyle maç öncesinde kadro açısından belirsizlik taşıyan isimler arasında gösteriliyor.

İki takımın kesin kadro durumunun karşılaşma öncesinde netleşmesi bekleniyor.

LYON - CRYSTAL PALACE MUHTEMEL 11'LER

Lyon: Greif, Athekame, Mata, Kluivert, Abner Vinicius, Bidstrup, Morton, Nuamah, Tolisso, Nakamura, Šulc.

Crystal Palace: Benítez, Ahanor, Disasi, Richards, Khalaili, Timber, Wharton, Mitchell, Kamada, Pino, Strand Larsen.

LYON - CRYSTAL PALACE MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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