Benfica Celtic maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Benfica ile Celtic kozlarını paylaşacak. Portekiz'in başkenti Lizbon'da oynanacak karşılaşma, Avrupa futbolunun iki köklü kulübünü yıllar sonra yeniden karşı karşıya getirecek. Benfica - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Avrupa Ligi karşılaşmasının yayın programı, takımlardaki son gelişmeler ve önemli ayrıntılar...

BENFICA - CELTIC MAÇI BUGÜN MÜ, NE ZAMAN?

Benfica ile Celtic, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ikinci haftasında 15 Ekim 2026 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Portekiz temsilcisinin ev sahipliği yapacağı mücadele, Lizbon'daki Estádio da Luz'da oynanacak.

BENFICA - CELTIC MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Benfica - Celtic karşılaşması, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

BENFICA - CELTIC HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Benfica ile Celtic arasındaki UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, Türkiye'de tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele, TRT'nin dijital yayın platformu tabii üzerinden takip edilebilecek.

BENFICA - CELTIC REKABETİNDE 1969 DETAYI

Benfica ve Celtic arasındaki rekabet, 1969-1970 sezonuna kadar uzanıyor. İki takım, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda karşılaştıkları eşleşmede kendi sahalarında 3-0'lık galibiyetler elde etti.

Celtic, Glasgow'da oynanan ilk karşılaşmayı 3-0 kazanırken Benfica, Lizbon'daki rövanşta aynı skorla galip geldi. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması üzerine, dönemin kuralları gereği yapılan kura atışı sonucunda turu geçen taraf Celtic oldu.

PAVLIDIS BENFICA'NIN GOL YÜKÜNÜ ÇEKİYOR

Benfica'da Vangelis Pavlidis, sezon başından bu yana gösterdiği performansla takımının en etkili oyuncularından biri oldu. Yunan golcü, 2026-2027 sezonunda forma giydiği ilk 14 karşılaşmada 14 gol kaydederek önemli bir istatistiğe ulaştı.

Marco Silva'nın hücum hattındaki önemli isimlerinden biri olan Pavlidis, Celtic karşısında da gol arayacak. Portekiz temsilcisinde Dodi Lukébakio ve Gianluca Prestianni gibi oyuncuların hücumdaki üretkenliği de önem taşıyor.

BENFICA - CELTIC MAÇINDA SAKAT VE EKSİK OYUNCULAR

Benfica'da Enzo Barrenechea, dizindeki sakatlık nedeniyle karşılaşmada görev yapamayacak. İtalyan ekibi Milan karşısında gol atan Jakub Kamiński'nin ise kas problemi nedeniyle forma giyip giyemeyeceği henüz netleşmedi.

Celtic'te Cameron Carter-Vickers, Alistair Johnston ve Yang Hyun-jun sakatlıkları nedeniyle maç öncesindeki eksikler arasında bulunuyor. İskoç temsilcisinde Callum Osmand'ın da ayak bileğindeki sakatlığı nedeniyle durumu belirsiz.

BENFICA - CELTIC MUHTEMEL 11'LER

Benfica: Trubin, Bah, Circati, Tomás Araújo, El Karouani, Palhinha, Aursnes, Lukébakio, Prestianni, Schjelderup, Pavlidis.

Celtic: Sinisalo, Donovan, Murray, Scales, Tierney, McGregor, Baur, Camilo Durán, Nygren, Tounekti, Høgh.

BENFICA - CELTIC MAÇININ HAKEMİ KİM?

Benfica ile Celtic arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasını Karadağlı hakem Nikola Dabanović yönetecek. 44 yaşındaki hakemin yardımcılıklarını Srdan Jovanović ve Vladan Todorović yapacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Pol van Boekel, AVAR görevini ise Fedayi San üstlenecek.

BENFICA - CELTIC MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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