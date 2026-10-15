Celta Vigo - Juventus karşılaşması canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan lig aşamasının ikinci hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. İspanya temsilcisi Celta de Vigo, sahasında İtalya Serie A'nın köklü ekiplerinden Juventus'u ağırlayacak. Organizasyonun ilk haftasında NEC Nijmegen'i 5-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna yerleşen Juventus, zorlu İspanya deplasmanında galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Omonia karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyetle Avrupa Ligi'ne puansız başlayan Celta Vigo ise taraftarı önünde ilk galibiyetini arayacak. Juventus'ta Kenan Yıldız'ın maç kadrosunda yer almaması, Celta Vigo'da ise millî kaleci Altay Bayındır'ın kadroya dahil edilmesi karşılaşma öncesinde dikkat çeken gelişmeler arasında bulunuyor. Peki, Celta de Vigo - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Avrupa Ligi mücadelesinin yayın bilgileri, muhtemel 11'leri, sakat oyuncuları ve öne çıkan istatistikleri...

CELTA DE VIGO - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ikinci haftasında oynanacak Celta de Vigo - Juventus karşılaşması, 15 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

Mücadele, İspanya'nın Vigo kentinde bulunan Abanca Balaídos Stadı'nda oynanacak.

CELTA DE VIGO - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Celta de Vigo ile Juventus arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, Türkiye'de tabii Spor üzerinden canlı yayınlanacak.

JUVENTUS AVRUPA LİGİ'NE 5-0'LIK GALİBİYETLE BAŞLADI

Luciano Spalletti yönetimindeki Juventus, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hollanda temsilcisi NEC Nijmegen'i konuk etti.

Torino'da oynanan mücadeleyi 5-0 kazanan siyah-beyazlı ekip, organizasyona üç puan ve artı beş averajla başlayarak ilk haftayı lider tamamladı.

Juventus'a farklı galibiyeti getiren golleri Nico González, Kerim Alajbegović, Nick Woltemade, Zeki Çelik ve Randal Kolo Muani kaydetti.

İtalyan temsilcisi, karşılaşmada yalnızca 11 şut çekmesine rağmen beş gol buldu ve yüzde 45,5'lik şut-gol oranına ulaştı.

Juventus, Celta Vigo karşısında da kazanarak Avrupa Ligi'ndeki başarılı başlangıcını sürdürmek istiyor.

JUVENTUS'TA KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

Juventus'un Celta de Vigo karşılaşması için açıkladığı maç kadrosunda Kenan Yıldız yer almadı.

Milli futbolcu, Spalletti'nin İspanya deplasmanına götürdüğü oyuncular arasında bulunmuyor.

Kenan Yıldız'ın yanı sıra Manuel Locatelli, Khéphren Thuram, Jeremie Boga ve Jeff Ekhator da sakatlıkları nedeniyle maç öncesindeki eksik oyuncular arasında gösteriliyor.

ALTAY BAYINDIR CELTA VIGO - JUVENTUS MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Celta Vigo'nun Juventus karşılaşması için açıkladığı 24 kişilik kadroda milli kaleci Altay Bayındır'da bulunuyor.

İspanyol temsilcisinin teknik direktörü Claudio Giráldez, Altay Bayındır'ın yanı sıra Andrei Radu ve Iván Villar'ı da maç kadrosuna dahil etti.

Altay Bayındır'ın karşılaşmaya ilk 11'de başlayıp başlamayacağı henüz kesinleşmedi.

ZEKİ ÇELİK JUVENTUS'UN MAÇ KADROSUNDA

Juventus'ta milli futbolcu Zeki Çelik, Celta Vigo deplasmanı için açıklanan kadroda yer aldı.

Deneyimli savunma oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında NEC karşısında attığı golle takımının 5-0'lık galibiyetine katkı sağlamıştı.

İlk hafta mücadelesinin 75. dakikasında Randal Kolo Muani'nin pasını gole çeviren Zeki Çelik, bu sezon Avrupa Ligi'ndeki ilk golünü kaydetti.

CELTA DE VIGO - JUVENTUS MUHTEMEL 11'LER

Celta de Vigo : Radu, Cáceres, Yoel Lago, Marcos Alonso, Javi Rueda, Aleix Febas, Ilaix Moriba, Javi Galán, Hugo Álvarez, Ferran Jutglà, Williot Swedberg.

Juventus: Vicario, Zeki Çelik, Gatti, Kelly, Cambiaso, Douglas Luiz, Pape Sarr, Kerim Alajbegović, McKennie, Nico González, Kolo Muani.

Muhtemel 11'ler, maç öncesi kadro tahminlerine dayanmaktadır. Kesin ilk 11'ler karşılaşma öncesinde açıklanacaktır.

CELTA DE VIGO - JUVENTUS MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Celta de Vigo - Juventus karşılaşmasını Hollandalı hakem Sander van der Eijk yönetecek.

Van der Eijk'in yardımcılıklarını Rens Bluemink ve Stefan De Groot üstlenecek.

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