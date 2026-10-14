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Anasayfa UEFA Avrupa Ligi Salzburg Milan maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Salzburg Milan maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Salzburg - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi'nde İtalyan ekibinin Avusturya deplasmanındaki mücadelesi canlı nasıl izlenir? Karşılaşmanın yayın bilgileri ve öne çıkan ayrıntılar haberimizde...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 07:27
Salzburg Milan maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Salzburg - Milan karşılaşmasını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan lig aşamasının ikinci hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Avusturya temsilcisi Salzburg, sahasında İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Milan'ı konuk edecek. İki takım arasında daha önce oynanan karşılaşmalarda İtalyan ekibinin üstünlüğü dikkat çekerken, Milan'ın eski Salzburg oyuncusu Strahinja Pavlović de eski takımına karşı sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Salzburg - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte UEFA Avrupa Ligi mücadelesinin yayın bilgileri, muhtemel 11'leri ve karşılaşma öncesinde öne çıkan istatistikler...

SALZBURG - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ikinci haftasında oynanacak Salzburg - Milan karşılaşması, 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.

Avusturya'nın Salzburg kentinde bulunan Red Bull Arena'daki mücadelede ev sahibi ekip, ikinci galibiyetine ulaşarak puanını altıya yükseltmeyi hedefliyor.

SALZBURG - MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Salzburg ile Milan arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, Türkiye'de tabii Spor 1 üzerinden canlı yayınlanacak.

SALZBURG İLE MILAN ARASINDAKİ REKABET

Salzburg ile Milan, Avrupa kupalarında daha önce dört kez karşı karşıya geldi.

Bu mücadelelerin üçünü Milan kazanırken bir karşılaşma beraberlikle tamamlandı. Avusturya ekibi ise rakibi karşısında galibiyet elde edemedi. İki takımın geçmiş maçlarında Milan dokuz gol kaydederken Salzburg yalnızca bir kez fileleri havalandırabildi. İki ekip, bu kez UEFA Avrupa Ligi'nde ilk defa birbirlerine rakip olacak.

MILAN'DA SAKAT VE EKSİK OYUNCULAR

Milan'da Salzburg karşılaşması öncesinde savunma hattındaki eksikler dikkat çekiyor.

İtalyan ekibinde Matteo Gabbia, Sassuolo karşılaşmasında yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle maç öncesindeki eksikler arasında yer alıyor.

Alexis Saelemaekers de sağlık sorunu nedeniyle Avusturya deplasmanında forma giyemeyecek isimler arasında bulunuyor.

Salzburg cephesinde ise Nikolas Veratschnig, Soumaila Diabate ve Enrique Aguilar'ın sakatlık durumları takip ediliyor.

Takımların kesin kadroları müsabaka öncesinde açıklanacak.

SALZBURG - MILAN MUHTEMEL 11'LER

Salzburg: Zawieschitzky, Lainer, Boma, Drexler, Schmid, Mazurek, Barry, Baidoo, Kitano, Vertessen, Konaté.

Milan: Maignan, Tomori, De Winter, Pavlović, Chukwueze, Musah, Modrić, Bartesaghi, Pulisic, Cissé, Gonçalo Ramos.

SALZBURG - MILAN MAÇINI CANLI TAKİP EKRANI

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