Real Betis - Lyon maçı canlı izle! UEFA Avrupa Ligi Betis - Lyon maçı şifresiz mi?

Real Betis - Lyon maçı canlı izle! UEFA Avrupa Ligi Betis - Lyon maçı şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor! İspanyol temsilcisi Real Betis, kendi sahasında Fransız devi Lyon’u konuk etmeye hazırlanıyor. Futbolseverler, “Real Betis - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?” sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, Real Betis - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 07:31
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Real Betis - Lyon maçı canlı izle! UEFA Avrupa Ligi Betis - Lyon maçı şifresiz mi?

Avrupa futbolunda nefesler tutuldu! UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Real Betis, sahasında Lyon'u ağırlıyor. İspanya'nın köklü kulübü Real Betis ile Fransa'nın güçlü temsilcisi Lyon arasında oynanacak bu dev mücadeleye futbolseverlerin ilgisi büyük. Real Betis - Lyon maçı Peki, Real Betis - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Real Betis, teknik direktör Manuel Pellegrini yönetiminde güçlü hücum hattıyla dikkat çekerken; Lyon, yeni hocasıyla birlikte Avrupa'da yeniden yükselişe geçmeyi hedefliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkma yolunda büyük önem taşıyan bu karşılaşma, iki ekip için de adeta "kader maçı" niteliğinde.

Real Betis Lyon maçını takip etmek için tıklayınız.

REAL BETIS - LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Betis - Lyon maçı, 6 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak.

REAL BETIS - LYON MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, mücadeleyi ücretsiz ve şifresiz şekilde Tabii platformu üzerinden takip edebilecekler.

REAL BETIS-LYON MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ASpor CANLI YAYIN

