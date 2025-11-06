Real Betis - Lyon maçı canlı izle! UEFA Avrupa Ligi Betis - Lyon maçı şifresiz mi?

Avrupa futbolunda nefesler tutuldu! UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Real Betis, sahasında Lyon'u ağırlıyor. İspanya'nın köklü kulübü Real Betis ile Fransa'nın güçlü temsilcisi Lyon arasında oynanacak bu dev mücadeleye futbolseverlerin ilgisi büyük. Real Betis - Lyon maçı Peki, Real Betis - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Real Betis, teknik direktör Manuel Pellegrini yönetiminde güçlü hücum hattıyla dikkat çekerken; Lyon, yeni hocasıyla birlikte Avrupa'da yeniden yükselişe geçmeyi hedefliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkma yolunda büyük önem taşıyan bu karşılaşma, iki ekip için de adeta "kader maçı" niteliğinde.

REAL BETIS - LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Betis - Lyon maçı, 6 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak.

REAL BETIS - LYON MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, mücadeleyi ücretsiz ve şifresiz şekilde Tabii platformu üzerinden takip edebilecekler.

