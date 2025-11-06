Rangers Roma maçı CANLI İZLE | Rangers - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Avrupa futbolunun dev gecelerinden biri daha geliyor! Rangers - Roma maçı, Perşembe gecesi Ibrox Stadı'nda futbolseverlerle buluşuyor. İskoç ekibi bu sezon Avrupa Ligi'nde henüz galibiyet elde edemedi. Roma ise son haftalardaki kötü formunu geride bırakıp yeniden ilk sekiz yarışına tutunmak istiyor. Rangers Roma maçı ne zaman, saat kaçta, nasıl izlenir? sorusu futbolseverlerin gündeminde. Karşılaşma, tabii Spor'un dijital platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Rangers - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenir? sorularının cevabı merak ediliyor. İşte, Rangers Roma maçı canlı izleme bilgileri...

Rangers-Roma maçını takip etmek için tıklayınız.

RANGERS ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Henüz Avrupa'da istediği sonuçları alamayan Rangers, taraftarı önünde güçlü rakibi Roma'yı ağırlayacak. Roma ise kötü gidişatı durdurmak ve grupta yeniden üst sıralara çıkmak için bu deplasmandan mutlak puanla dönmeyi hedefliyor. UEFA Avrupa Ligi Rangers-Roma maçı 6 Kasım Perşembe günü saat 23:00'te oynanacak.

RANGERS - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçı izlemek isteyen futbolseverler, "Rangers Roma maçı canlı izle linki" ve "Rangers Roma hangi kanalda" sorgularını araştırıyor. Resmî yayın adresi, tabii platformu üzerinden yasal olarak erişilebilir. Yüksek çözünürlükte yayın yapan tabii Spor, Avrupa Ligi'nin tüm karşılaşmalarını canlı ve HD kalitede futbolseverlerle buluşturuyor.

⚽ RANGERS – ROMA MAÇI: AVRUPA'DA KRİTİK BİR GECE!

Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor! Rangers, kötü bir başlangıç yaptığı sezonda bu hafta kendi sahasında Roma'yı konuk edecek. İskoç temsilcisi, yeni teknik direktörü Danny Rohl yönetiminde çıkış ararken, Roma ise grupta yeniden yükselme hedefinde.

🔵 RANGERS CEPHESİNDE SANCILI BAŞLANGIÇ

Sezona eski teknik direktör Russell Martin döneminde kötü başlayan Rangers, yeni hocası Danny Rohl ile de istikrarsız sonuçlar aldı. Rohl yönetimindeki ilk Avrupa Ligi maçı, geçen ay deplasmanda SK Brann karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetle başladı. Bergen'deki o karşılaşmada Rangers, devre arasında peş peşe yediği gollerle adeta oyundan düştü ve puansız ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde yaşanan hayal kırıklığının ardından, Genk ve Sturm Graz karşısında da mağlup olan İskoç ekibi, son altı Avrupa maçında galibiyet alamayarak kulüp tarihinin en kötü Avrupa serisini yaşadı.

Rohl yönetiminde ligde toparlanma sinyalleri gelse de Avrupa performansı aynı etkiyi göstermedi. Rangers, İskoçya Premier Ligi'nde Kilmarnock ve Hibernian karşısında aldığı galibiyetlerle moral buldu ancak ilk Old Firm derbisinde Celtic'e kaybederek taraftarını üzdü.

Geçtiğimiz hafta oynanan Lig Kupası yarı finalinde, 10 kişi kalmalarına rağmen James Tavernier'in penaltısıyla maçı uzatmaya götüren Rangers, uzatmalarda Celtic'in iki golüne engel olamayarak kupaya veda etti. Bu yenilgi, takımın moralini zedelerken, perşembe gecesi oynanacak Roma maçı öncesinde Rohl ve öğrencilerinin nasıl bir tepki vereceği merak konusu.

Rangers, grupta henüz puan alamadı ve son sırada bulunuyor. Bu nedenle Roma karşılaşması, İskoç ekibi için "tam anlamıyla bir çıkış maçı" niteliğinde olacak.

🟡 ROMA CEPHESİNDE HEDEF YENİDEN YÜKSELİŞ

Rakibi gibi dalgalı bir sezon geçiren Roma, Avrupa Ligi'nde ilk üç maçında beklenmedik sonuçlar aldı. Lille karşısında üç kez tekrarlanan bir penaltıyı gole çeviremeyen Giallorossi, sonrasında Viktoria Plzen'e evinde 2-1 yenilerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

İlk haftada Nice karşısında kazandıkları galibiyet dışında puan toplayamayan İtalyan ekibi, bu sonuçlarla birlikte grupta geriye düştü.

Yine de Roma, iç sahada oldukça güçlü bir görüntü sergiliyor. Yeni teknik direktör Gian Piero Gasperini yönetiminde Serie A'da oynadıkları 10 maçın 7'sini kazanarak ligin en iyi başlangıçlarından birine imza attılar. Gasperini, geçtiğimiz yıl Atalanta ile Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan deneyimli bir isim olarak Roma'ya yeniden Avrupa vizyonu kazandırmak istiyor.

Roma, geçen hafta AC Milan deplasmanında Paulo Dybala'nın penaltı kaçırdığı maçta 1-0 yenilse de, genel form grafiği hâlâ oldukça olumlu. Takım, bu sezon deplasmanda 6 maç üst üste kazanarak önemli bir istikrar yakaladı ve Rangers deplasmanında 7. galibiyetini hedefliyor.

RANGERS-ROMA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!