Dinamo Zagreb-Celta Vigo maçı tıkla izle | Dinamo Zagreb-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı Zagreb'de sahne alıyor. Yenilgi yüzü görmeden ilerleyen Dinamo Zagreb, taraftarı önünde adeta seriyi taçlandırma peşinde. Hırvatistan temsilcisi, alacağı bir galibiyetle puanını 10'a çıkarıp liderlik yarışında önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor. Karşılarına ise bu turnuvanın güçlü ve iddialı ekiplerinden biri çıkıyor: Celta Vigo. İlk 3 maçta topladığı 6 puanla yarışın tam ortasında yer alan İspanyol ekibi, Zagreb deplasmanında kazanarak dengeleri değiştirmek istiyor. Peki, Dinamo Zagreb-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DINAMO ZAGREB-CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında oynanacak Dinamo Zagreb-Celta Vigo maçı 6 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

DINAMO ZAGREB-CELTA VIGO MAÇI HANGİ KANALDA?

Maksimir Stadyumu'nda oynanacak Dinamo Zagreb-Celta Vigo maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.