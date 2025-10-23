CANLI SKOR ANA SAYFA
Salzburg-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Salzburg-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Salzburg ile Ferencvaros karşı karşıya gelecek. Turnuvada henüz puan ile tanışamayan Avusturya ekibi, güçlü rakibine karşı ilk puanlarını almayı hedefliyor. Zorlu deplasmanda namağlup serisini sürdürmeyi amaçlayan Macar ekibi ise puanını 7'ye çıkartıp, üst sıralara çıkmanın yollarını arıyor. Peki, Salzburg-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 12:21
Salzburg-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Salzburg-Ferencvaros maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak: Salzburg-Ferencvaros. Turnuvada henüz puanla tanışamayan Avusturya temsilcisi Salzburg, sahasında oynayacağı karşılaşmada ilk puanlarını almayı ve rakibine karşı etkili bir performans sergilemeyi hedefliyor. Deplasmanda mücadele edecek olan Ferencvaros ise henüz mağlubiyet yaşamayan performansını sürdürmeyi amaçlıyor. Macar ekibi, Avusturya deplasmanında puanını 7'ye çıkararak gruptaki konumunu güçlendirmeyi planlıyor. Peki, Salzburg-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SALZBURG-FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Salzburg-Ferencvaros maçı 23 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.

SALZBURG-FERENCVAROS MAÇI HANGİ KANALDA?

Red Bull Arena'da oynanacak Salzburg-Ferencvaros maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SALZBURG-FERENCVAROS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Salzburg: Schlager; Lainer, Gadou, Rasmussen, Kratzig; Diabate, Diambou; Yeo, Alajbegovic; Baidoo, Onisiwo

Ferencvaros: Dibusz; Gartenmann, Raemaekers, Szalai; Cadu, Levi, Keita, Kanichowski, Nagy; Varga, Joseph

'G.Saray'ın hayat sigortası Osimhen!'
