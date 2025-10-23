CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler UEFA Avrupa Ligi Nottingham Forest-Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

Nottingham Forest-Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Nottingham Forest ile Porto karşı karşıya gelecek. Ange Postecoglou ile yollarını ayırdıktan sonra göreve Sean Dyche'ı getiren İngiliz ekibi, yeni antrenörüyle çıkış arıyor. Evinde oynayacağı maçta hata yapmak istemeyen Nottingham Forest, puanını 4'e çıkartmayı hedefliyor. Francesco Farioli yönetiminde önemli bir çıkış yakalayan Porto ise üst üste 3. galibiyetini alarak turnuvaya damga vurmayı amaçlıyor. Peki, Nottingham Forest-Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 13:45
Nottingham Forest-Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

Nottingham Forest-Porto maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında heyecan dolu bir mücadele için sahaya çıkıyor: Nottingham Forest-Porto. İngiliz ekibi, Ange Postecoglou ile yollarını ayırmasının ardından göreve getirilen Sean Dyche önderliğinde çıkış yakalamak istiyor. Portekiz temsilcisi Porto, Francesco Farioli yönetiminde gösterdiği etkili performansla dikkat çekiyor. Üst üste 3. galibiyetini almayı amaçlayan ekip, turnuvadaki iddiasını sürdürmeyi ve rakiplerine gözdağı vermeyi planlıyor. Peki, Nottingham Forest-Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NOTTINGHAM FOREST-PORTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Nottingham Forest-Porto maçı 23 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.

NOTTINGHAM FOREST-PORTO MAÇI HANGİ KANALDA?

City Ground'da oynanacak Nottingham Forest-Porto maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

NOTTINGHAM FOREST-PORTO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Nottingham Forest: Sels; Williams, Milenkovic, Murillo, Zinchenko; Ndoye, Yates, Anderson, Hudson-Odoi; Gibbs-White; Wood

Porto: D. Costa; A .Costa, Bednarek, Kiwior, Moura; Froholdt, Varela, Veiga; Pepe, Samu, Sainz

