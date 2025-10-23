CANLI SKOR ANA SAYFA
Braga-Kızılyıldız maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

Braga-Kızılyıldız maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Braga ile Kızılyıldız karşı karşıya gelecek. 2'de 2 yaparak turnuvaya etkili bir başlangıç yapan Portekiz ekibi, iç saha avantajını kullanarak seriyi sürdürmeyi amaçlıyor. Zorlu deplasmanda ilk galibiyetini almayı amaçlayan Kızılyıldız ise kritik virajı kayıpsız geçmeyi hedefliyor. Futbolseverler özellikle, "Braga-Kızılyıldız maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Braga-Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 11:00
Braga-Kızılyıldız maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

Braga-Kızılyıldız maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında futbolseverleri nefes kesecek bir mücadele bekliyor. Portekiz temsilcisi Braga, sahasında Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı konuk edecek. Turnuvaya fırtına gibi bir giriş yapan Braga, oynadığı iki maçı da kazanarak dikkatleri üzerine çekmişti. Art arda aldığı galibiyetlerle moral bulan ekip, bu kez taraftarı önünde serisini üç maça çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Öte yandan Kızılyıldız, Avrupa sahnesinde ilk galibiyetini elde ederek gruptaki iddiasını canlandırmak istiyor. Peki, Braga-Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BRAGA-KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Braga-Kızılyıldız maçı 23 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.

BRAGA-KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Estadio Municipal De Braga'da oynanacak Braga-Kızılyıldız maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

BRAGA-KIZILYILDIZ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Braga: Hornicek; Lelo, Niakate, Lagerbielke, Gomez; Gorby, Victor Carvalho, Grillitsch; Horta, Ouazzani, Zalazar

Kızılyıldız: Matheus; Seol, Uchenna, Rodrigao, Tiknizyan; Handel, Elsnik; Ivanic, Kostov, Zaric; Arnautovic

