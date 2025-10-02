CANLI SKOR ANA SAYFA
Roma-Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

Roma-Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Roma ile Lille karşı karşıya gelecek. Turnuvada üst sıralarda yer almayı hedefleyen iki takım da 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi İtalya ekibi iç saha avantajını kullanmak isterken, Fransa temsilcisi ise zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor. Futbolseverler, "Roma-Lille maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Roma-Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 11:30
Roma-Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

Roma-Lille maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta karşılaşmasında İtalya temsilcisi Roma, sahasında Fransız ekibi Lille'i ağırlayacak. Turnuvaya damga vurmayı hedefleyen iki ekip de gözünü 3 puana dikmiş durumda. Avrupa futbolunun iki dinamik ekibinin mücadelesi, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Özellikle, "Roma-Lille maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Roma-Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ROMA-LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında oynanacak Roma-Lille maçı 2 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Roma-Lille maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

