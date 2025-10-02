CANLI SKOR ANA SAYFA
Panathinaikos-Go Ahead Eagles maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

Panathinaikos-Go Ahead Eagles maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Panathinaikos ile Go Ahead Eagles karşı karşıya gelecek. Turnuvada üst sıralarda yer almayı hedefleyen iki takım da 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi Yunan ekibi iç saha avantajını kullanmak isterken, Hollanda temsilcisi ise zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor. Futbolseverler, "Panathinaikos-Go Ahead Eagles maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Panathinaikos-Go Ahead Eagles maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 11:18
Panathinaikos-Go Ahead Eagles maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

Panathinaikos-Go Ahead Eagles maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta karşılaşmasında Yunan temsilcisi Panathinaikos, sahasında Hollanda ekibi Go Ahead Eagles'i ağırlayacak. Turnuvaya damga vurmayı hedefleyen iki ekip de gözünü 3 puana dikmiş durumda. Avrupa futbolunun iki dinamik ekibinin mücadelesi, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Özellikle, "Panathinaikos-Go Ahead Eagles maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Panathinaikos-Go Ahead Eagles maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PANATHINAIKOS-GO AHEAD EAGLES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında oynanacak Panathinaikos-Go Ahead Eagles maçı 2 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

