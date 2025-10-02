Panathinaikos-Go Ahead Eagles maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

Panathinaikos-Go Ahead Eagles maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta karşılaşmasında Yunan temsilcisi Panathinaikos, sahasında Hollanda ekibi Go Ahead Eagles'i ağırlayacak. Turnuvaya damga vurmayı hedefleyen iki ekip de gözünü 3 puana dikmiş durumda. Avrupa futbolunun iki dinamik ekibinin mücadelesi, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Özellikle, "Panathinaikos-Go Ahead Eagles maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Panathinaikos-Go Ahead Eagles maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PANATHINAIKOS-GO AHEAD EAGLES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında oynanacak Panathinaikos-Go Ahead Eagles maçı 2 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.