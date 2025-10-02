Celtic-Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

Celtic-Braga maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta karşılaşmasında İskoçya temsilcisi Celtic, sahasında Portekiz ekibi Braga'yı ağırlayacak. Turnuvaya damga vurmayı hedefleyen iki ekip de gözünü 3 puana dikmiş durumda. Avrupa futbolunun iki dinamik ekibinin mücadelesi, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Özellikle, "Celtic-Braga maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Celtic-Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CELTIC-BRAGA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında oynanacak Celtic-Braga maçı 2 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Celtic Park'ta oynanacak Celtic-Braga maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.