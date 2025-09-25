Rangers-Genk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

Rangers-Genk maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi heyecanı başlıyor! 1. hafta karşılaşmasında İskoçya temsilcisi Rangers, sahasında Belçika ekibi Genk'i ağırlayacak. Turnuvaya iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyen iki ekip de gözünü 3 puana dikmiş durumda. Avrupa futbolunun iki dinamik ekibinin mücadelesi, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Özellikle, "Rangers-Genk maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Rangers-Genk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RANGERS-GENK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 1. haftasında oynanacak Rangers-Genk maçı 25 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Ibrox Park'ta oynanacak Rangers-Genk maçı Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.