Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan, play-off rövanş maçlarıyla devam ediyor. Utrecht ile Zrinjski Mostar kozlarını paylaşacak. Galip gelen takımın adını lig aşamasına yazdıracağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Utrecht - Zrinjski Mostar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 09:05
Utrecht - Zrinjski Mostar maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı, play-off rövanş maçıyla devam ediyor. İlk maçta Utrecht'in deplasmanda Zrinjski Mostar'ı 2-0 mağlup etmesinin ardından iki takım da lige kalmak için sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Utrecht - Zrinjski Mostar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Utrecht - Zrinjski Mostar MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Utrecht - Zrinjski Mostar maçı 28 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Utrecht - Zrinjski Mostar MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Utrecht: Barkas; El Karouani, Horemans, Van der Hoorn, Viergever; Engwanda, Jensen; Rodrigues, Zechiel, Blake; Min

Zrinjski Mostar: Karacic; Memija, Jakovljevic, Barisic, Susak; Savic, Ivancic; Pranjic, Kis, Mikic; Bilbija

