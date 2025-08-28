Utrecht - Zrinjski Mostar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Utrecht - Zrinjski Mostar maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı, play-off rövanş maçıyla devam ediyor. İlk maçta Utrecht'in deplasmanda Zrinjski Mostar'ı 2-0 mağlup etmesinin ardından iki takım da lige kalmak için sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Utrecht - Zrinjski Mostar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Utrecht - Zrinjski Mostar MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Utrecht - Zrinjski Mostar maçı 28 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Utrecht - Zrinjski Mostar MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Utrecht: Barkas; El Karouani, Horemans, Van der Hoorn, Viergever; Engwanda, Jensen; Rodrigues, Zechiel, Blake; Min

Zrinjski Mostar: Karacic; Memija, Jakovljevic, Barisic, Susak; Savic, Ivancic; Pranjic, Kis, Mikic; Bilbija