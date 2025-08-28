Ludogorets Razgrad - Shkendija 79 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Ludogorets Razgrad - Shkendija 79 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı, play-off rövanş maçıyla devam ediyor. İlk maçta Ludogorets Razgrad'ın deplasmanda Shkendija 79'a 2-1 mağlup olmasının ardından iki takım da lige kalmak için sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Ludogorets Razgrad - Shkendija 79 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ludogorets Razgrad - Shkendija 79 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ludogorets Razgrad - Shkendija 79 maçı 28 Ağustos Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Ludogorets Razgrad - Shkendija 79 MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Ludogorets Razgrad: Kreidl; Savolainen, Cisse, Hamalainen, Armah; Oksanen, Arifi, Pasanen; Ruoppi, Sadiku, Pennanen

Shkendija 79: Olafsson; Mbabu, Erlic, Bech Sorensen, Paulinho; Simsir, Bravo, Silva, Osorio; Castillo, Franculino