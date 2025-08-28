Genk - Lech Poznan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Genk - Lech Poznan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı, play-off rövanş maçıyla devam ediyor. İlk maçta Genk'in deplasmanda Poznan'ı 5-1 mağlup etmesinin ardından iki takım da lige kalmak için sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Genk - Lech Poznan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Genk - Lech Poznan MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Genk - Lech Poznan maçı 28 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Genk - Lech Poznan MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Genk: Lawal; El Ouahdi, Sadick, Smers, Kayembe; Bangoura, Heynen; Steuckers, Hrosovsky, Sor; Oh

Lech Poznan: Mrozek; Pereira, Skrzypczak, Gurgul, Moutinho; Thordarson, Kozubal; Palma, Jagiello, Lisman; Ishak