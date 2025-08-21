Zrinjski Mostar-Utrecht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

Zrinjski Mostar-Utrecht maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda futbolseverleri heyecanlandıran bir mücadele sahne alıyor. Zrinjski Mostar ile Utrecht, iki ayaklı eşleşmenin ilk maçında kozlarını paylaşacak. Avrupa sahnesinde yoluna devam etmek isteyen iki ekip de hata yapmadan sahadan avantajlı bir skorla ayrılmanın planlarını yapıyor. Peki, Zrinjski Mostar-Utrecht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ZRINJSKI MOSTAR-UTRECHT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanacak Zrinjski Mostar-Utrecht maçı 21 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.