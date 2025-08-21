FK Shkendija-Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

FK Shkendija-Ludogorets maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda futbolseverleri heyecanlandıran bir mücadele sahne alıyor. FK Shkendija ile Ludogorets, iki ayaklı eşleşmenin ilk maçında kozlarını paylaşacak. Avrupa sahnesinde yoluna devam etmek isteyen iki ekip de hata yapmadan sahadan avantajlı bir skorla ayrılmanın planlarını yapıyor. Peki, FK Shkendija-Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

FK SHKENDIJA-LUDOGORETS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanacak FK Shkendija-Ludogorets maçı 21 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.