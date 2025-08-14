Wolfsberger AC - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Wolfsberger AC - PAOK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı, 3. Eleme Turu rövanş maçıyla devam ediyor. İlk maçta Wolfsberger AC'nin deplasmanda PAOK ile golsüz beraberliğinin ardından iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Hakem Orel Grinfeeld'in düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Wolfsberger AC - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Wolfsberger AC - PAOK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Wolfsberger AC - PAOK maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Wolfsberger AC - PAOK MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Wolfsberger AC: Polster; Baumgartner, Diabate, Wimmer; Wohlmuth, Piesinger, Schopf, Zukic, Renner; Atanga, Ballo

PAOK: Pavlenka; Kenny, Kedziora, Michailidis, Baba Rahman; Camara, Meite; Zivkovic, Konstantelias, Taison; Chalov