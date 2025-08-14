Utrecht - Servette maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Utrecht - Servette maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı, 3. Eleme Turu rövanş maçıyla devam ediyor. İlk maçta Utrecht'in deplasmanda Servette'yi 3-1 mağlup etmesinin ardından iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Hakem Chris Kavanagh'ın düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Utrecht - Servette maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Utrecht - Servette MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Utrecht - Servette maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Utrecht - Servette MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Utrecht: Barkas; Horemans, Van der Hoorn, Viergever, El Karouani; Jensen, Engwanda, Zechiel; Blake, Min, Cathline

Servette: BMall; Srdanovic, Baron, Bronn, Mazikou; Cognat, Fomba; Stevanovic, Jallow, Varela; Guillemenot