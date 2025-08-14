Shakhtar Donetsk - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Shakhtar Donetsk - Panathinaikos maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı, 3. Eleme Turu rövanş maçıyla devam ediyor. İlk maçta Shakhtar Donetsk'in deplasmanda Panathinaikos ile gozlsüz berabere kalmasının ardından iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Hakem Daniel Siebert'in düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Shakhtar Donetsk - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Shakhtar Donetsk - Panathinaikos MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Shakhtar Donetsk - Panathinaikos maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Shakhtar Donetsk - Panathinaikos MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Shakhtar Donetsk: Riznyk; Tobias, Matviyenko, Bondar, Henrique; Gomes, Ocheretko; Alisson, Sudakov, Newerton; Elias

Panathinaikos: Dragowski; Kotsiras, Touba, Palmer-Brown, Kyriakopoulos; Maksimovic, Chirivella, Tete; Pellistri, Swiderski, Djuricic