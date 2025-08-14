CANLI SKOR ANA SAYFA
KuPS Kuopio - Rigas Skola maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

KuPS Kuopio - Rigas Skola maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan, 3. Eleme Turu rövanş maçlarıyla devam ediyor. KuPS Kuopio ile Rigas Skola kozlarını paylaşacak. Vare Areena'da oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, KuPS Kuopio - Rigas Skola maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 08:36
KuPS Kuopio - Rigas Skola maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

KuPS Kuopio - Rigas Skola maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı, 3. Eleme Turu rövanş maçıyla devam ediyor. İlk maçta KuPS Kuopio'nun deplasmanda Rigas Skola'yı 2-1 mağlup etmesinin ardından iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Macar hakem Balazs Berke'nin düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki KuPS Kuopio - Rigas Skola maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KuPS Kuopio - Rigas Skola MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

KuPS Kuopio - Rigas Skola maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

KuPS Kuopio - Rigas Skola MAÇI MUHTEMEL 11'LER

KuPS: Kreidl; Savolainen, Cisse, Miettinen, Armah; Oksanen, Arifi; Luyeye-Lutumba, Ruoppi, Pennanen; Toure

Rigas Skola: Maric; Maraes, Lipucek, Stuglis, Savalnieks; Rakic, Panic, Zelenkovs; Wouter, D Ikaunieks, Diedhiou

