KuPS Kuopio - Rigas Skola maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

KuPS Kuopio - Rigas Skola maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı, 3. Eleme Turu rövanş maçıyla devam ediyor. İlk maçta KuPS Kuopio'nun deplasmanda Rigas Skola'yı 2-1 mağlup etmesinin ardından iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Macar hakem Balazs Berke'nin düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki KuPS Kuopio - Rigas Skola maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KuPS Kuopio - Rigas Skola MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

KuPS Kuopio - Rigas Skola maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

KuPS Kuopio - Rigas Skola MAÇI MUHTEMEL 11'LER

KuPS: Kreidl; Savolainen, Cisse, Miettinen, Armah; Oksanen, Arifi; Luyeye-Lutumba, Ruoppi, Pennanen; Toure

Rigas Skola: Maric; Maraes, Lipucek, Stuglis, Savalnieks; Rakic, Panic, Zelenkovs; Wouter, D Ikaunieks, Diedhiou