Breidablik - Zrinjski Mostar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Breidablik - Zrinjski Mostar maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı, 3. Eleme Turu rövanş maçıyla devam ediyor. İlk maçta Breidablik'in deplasmanda Zrinjski Mostar ile 1-1 beraberliğinin ardından iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Hakem Anastasios Papapetrou'nun düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Breidablik - Zrinjski Mostar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Breidablik - Zrinjski Mostar MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Breidablik - Zrinjski Mostar maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Breidablik - Zrinjski Mostar MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Breidablik: A. Einarsson; Orrason, Muminovic, Margeirsson, Jonsson; Valgeirsson, Gunnlaugsson, V. Einarsson; Thorsteinsson, Steindorsson, Thomsen

Zrinjski Mostar: Karacic; Susic, Sunjic, Masic, Mamic; Savic, Surdanovic, Mikic, Kis, Pranjic; Bilbija