Manchester United - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi çeyrek final

Manchester United - Lyon maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Çeyrek final ilk maçında Manchester United ile Lyon'un 2 - 2 beraberliğinin ardından iki takım rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Manchester United - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNITED - LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United - Lyon maçı 17 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

MANCHESTER UNITED - LYON MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Manchester United: Onana; Mazraoui, Maguire, Yoro; Dalot, Ugarte, Casemiro, Dorgu; Fernandes, Garnacho; Hojlund

Lyon: Perri; Maitland-Niles, Mata, Niakhate, Tagliafico; Vererout, Tolisso, Akouokou; Almada; Cherki, Mikautadze

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