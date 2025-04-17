Lazio - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi çeyrek final

Lazio - Bodo Glimt maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Çeyrek final maçında Bodo Glimt'in Lazio'yu 2-0 mağlup etmesinin ardından iki takım rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Lazio - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAZIO - BODO GLIMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lazio - Bodo Glimt maçı 17 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 2 ekranlarında canlı yayınlanacak.

LAZIO - BODO GLIMT MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lazio: Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos

Bodo Glimt: Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Saltnes; Blomberg, Hogh, Hauge

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