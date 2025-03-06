Real Sociedad - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler | UEFA Avrupa Ligi

Real Sociedad - Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Son 16 turu ilk maçında Real Sociedad ile Manchester United, çeyrek final için kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Sociedad - Manchester United MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Sociedad - Manchester United maçı 6 Mart Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Real Sociedad - Manchester United MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Aguerd, Munoz; Sucic, Zubimendi, Mendez; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea

Manchester United: Onana; De Ligt, Lindelof, Yoro; Dalot, Fernandes, Casemiro, Dorgu; Garnacho, Hojlund, Zirkzee

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