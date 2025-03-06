  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler UEFA Avrupa Ligi Real Sociedad - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler | UEFA Avrupa Ligi

Real Sociedad - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Son 16 turu ilk maçında Real Sociedad ile Manchester United kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 Perşembe 11:55
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Real Sociedad - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler | UEFA Avrupa Ligi

Real Sociedad - Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Son 16 turu ilk maçında Real Sociedad ile Manchester United, çeyrek final için kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Sociedad - Manchester United MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Sociedad - Manchester United maçı 6 Mart Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Real Sociedad - Manchester United MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Aguerd, Munoz; Sucic, Zubimendi, Mendez; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea

Manchester United: Onana; De Ligt, Lindelof, Yoro; Dalot, Fernandes, Casemiro, Dorgu; Garnacho, Hojlund, Zirkzee

👉Real Sociedad - Manchester United MAÇI CANLI İZLE👈

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM - Türk Telekom
F.Bahçe'ye Diego Carlos müjdesi!
DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray'da o gerçek! İmzalar atıldı, formalar giyildi ama açıklanmadı! İşte sebebi...
Herkes onu arıyordu! Ece Gürel bulundu! Günlerce Belgrad Ormanı'nda ne yaptı? Müge Anlı inanılmaz detayları gözyaşları içinde anlattı
Akgün'den büyük fedakarlık! Sezon sonuna erteledi
Osimhen için yeniden İtalya iddiası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
FCSB - Lyon maçı ne zaman? FCSB - Lyon maçı ne zaman? 11:41
F.Bahçe'ye Diego Carlos müjdesi! F.Bahçe'ye Diego Carlos müjdesi! 11:33
F.Bahçe'nin eski yıldızı açıkladı! İşte Skriniar transferinin perde arkası F.Bahçe'nin eski yıldızı açıkladı! İşte Skriniar transferinin perde arkası 10:53
Göztepe'nin çapraz bağ kabusu Göztepe'nin çapraz bağ kabusu 10:39
Buruk'tan radikal karar! Lemina... Buruk'tan radikal karar! Lemina... 10:26
Akgün'den büyük fedakarlık! Sezon sonuna erteledi Akgün'den büyük fedakarlık! Sezon sonuna erteledi 10:24
Daha Eski
Beşiktaş'tan Gedson kararı! İmzalar atılıyor Beşiktaş'tan Gedson kararı! İmzalar atılıyor 10:04
Mourinho'dan olay hareket! Eski takımından böyle intikam aldı Mourinho'dan olay hareket! Eski takımından böyle intikam aldı 10:02
Fenerbahçe - Rangers maçı detayları! Fenerbahçe - Rangers maçı detayları! 09:47
F.Bahçe'yi şahlandıran toplantı! F.Bahçe'yi şahlandıran toplantı! 09:41
Ümraniyespor - Kocaelispor maçı saat kaçta? Ümraniyespor - Kocaelispor maçı saat kaçta? 09:34
Ankaragücü - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? Ankaragücü - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? 09:32