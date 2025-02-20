Roma-Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Roma ile Porto karşı karşıya gelecek. İlk maçta berabere kalan iki önemli kulüp, İtalya'da oynayacak maçta turu alan taraf olmak istiyor. Her iki takım da son 16 turu için mücadele ederken, karşılaşmayı kimin kazanacağı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Roma-Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ROMA-PORTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Roma-Porto maçı 20 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.