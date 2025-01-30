Dinamo Kiev - Rigas Skola maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Dinamo Kiev - Rigas Skola maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Dinamo Kiev ile Rigas Skola kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dinamo Kiev - Rigas Skola maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DINAMO KIEV - RIGAS SKOLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dinamo Kiev - Rigas Skola maçı 30 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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