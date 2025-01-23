Manchester United - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Manchester United - Rangers maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Manchester United ile Rangers kozlarını paylaşacak. Ruben Amorim yönetiminde ligde beklenilen çıkışı yapamayan kırmızı şeytanlar, Avrupa'da oynadığı son 3 maçı da kazandı. 12 puanla 7. sırada yer alan ev sahibi takım, kritik maçı kazanarak ilk 8'de kalmak için avantaj yakalamak istiyor. Old Trafford'da oynanacak maçta 3 puan almayı amaçlayan Rangers'ta 11 puanla rakibinin 1 sıra altında bulunuyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester United - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNITED - RANGERS MAÇI NE ZAMAN?

Manchester United - Rangers maçı 23 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak.

MANCHESTER UNITED - RANGERS MAÇI HANGİ KANALDA?

Old Trafford'da oynanacak Manchester United - Rangers maçı Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.