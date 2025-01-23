Eintracht Frankfurt - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Eintracht Frankfurt - Ferencvaros maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Eintracht Frankfurt ile Ferencvaros kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EINTRACHT FRANKFURT - FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Eintracht Frankfurt - Ferencvaros maçı 23 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma Tabii Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.