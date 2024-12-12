Union Saint-Gilloise - Nice maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Union Saint-Gilloise - Nice maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Union Saint-Gilloise ile Nice kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Union Saint-Gilloise - Nice maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Union Saint-Gilloise - Nice MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Union Saint-Gilloise - Nice maçı 12 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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