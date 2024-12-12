Hoffenheim - FCSB maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Hoffenheim - FCSB maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Hoffenheim ile FCSB kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hoffenheim - FCSB maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hoffenheim - FCSB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hoffenheim - FCSB maçı 12 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii ekranlarından canlı yayınlanacak.

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