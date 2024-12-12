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Haberler UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, Athletic Bilbao'ya evinde mağlup olarak play-off yolunda ağır bir yara aldı. Diğer temsilcilerimizden Galatasaray, deplasmanda Malmö'ye konuk oluyor. Sarı kırmızılılar İsveç'te galip gelerek ilk 8 için önemli bir avantaj elde etmek istiyor. Beşiktaş ise Bodo/Glimt'e karşı Norveç'te 3 puan almak için sahaya çıkıyor. İşte Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 19:28
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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında Athletic Bilbao'yı konuk etti.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

Sarı lacivertliler İspanyol ekibine 2-0 mağlup olarak play-off turu yolunda ağır yara aldı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

Avrupa Ligi'nde namağlup yoluna devam eden Galatasaray, deplasmanda Malmö'ye konuk oluyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

Sarı kırmızılılar İsveç'te galip gelerek ilk 8 için önemli bir avantaj elde etmek istiyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

Beşiktaş ise Bodo/Glimt'e karşı Norveç'te 3 puan almak için sahaya çıkıyor. İşte Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

İŞTE UEFA AVRUPA LİGİ'NDE GÜNCEL PUAN DURUMU

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

36- Dynamo Kiev 0 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

35- Nice 2 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

34- Rigas Skola 2 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

33- Ludogorets 2 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

32- Karabağ 3 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

31- Maccabi Tel Aviv 3 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

30- Malmö 3 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

29- Twente 3 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

28- Elfsborg 4 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

27- PAOK 4 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

26- Slavia Prag 4 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

25- Hoffenheim 5 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

24- Union Saint-Gilloise 5 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

23- Porto 5 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

22- Beşiktaş 6 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

21 - Roma 6 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

20- Midtjylland 7 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

19- AZ Alkmaar 7 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

18- Braga 7 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

17- Bodo/Glimt 7 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

16- Real Sociedad 7 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

15- Fenerbahçe 8 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

14- Olympiakos 8 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

13- Viktoria Plzen 9 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

12- Manchester United 9 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

11- Ferencvaros 9 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

10- FCSB 10 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

9- Tottenham 12 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

8- Rangers 10 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

7- Lyon 10 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

6- Ajax 10 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

5- Anderlecht 11 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

4- Galatasaray 11 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

3- Eintracht Frankfurt 13 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

2- Lazio 13 PUAN

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu

1- Athletic Bilbao 16 PUAN

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