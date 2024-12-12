Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, Athletic Bilbao'ya evinde mağlup olarak play-off yolunda ağır bir yara aldı. Diğer temsilcilerimizden Galatasaray, deplasmanda Malmö'ye konuk oluyor. Sarı kırmızılılar İsveç'te galip gelerek ilk 8 için önemli bir avantaj elde etmek istiyor. Beşiktaş ise Bodo/Glimt'e karşı Norveç'te 3 puan almak için sahaya çıkıyor. İşte Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu
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Sarı kırmızılılar İsveç'te galip gelerek ilk 8 için önemli bir avantaj elde etmek istiyor.
Beşiktaş ise Bodo/Glimt'e karşı Norveç'te 3 puan almak için sahaya çıkıyor. İşte Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu
İŞTE UEFA AVRUPA LİGİ'NDE GÜNCEL PUAN DURUMU
36- Dynamo Kiev 0 PUAN
35- Nice 2 PUAN
34- Rigas Skola 2 PUAN
33- Ludogorets 2 PUAN
32- Karabağ 3 PUAN
31- Maccabi Tel Aviv 3 PUAN
30- Malmö 3 PUAN
29- Twente 3 PUAN
28- Elfsborg 4 PUAN
27- PAOK 4 PUAN
26- Slavia Prag 4 PUAN
25- Hoffenheim 5 PUAN
24- Union Saint-Gilloise 5 PUAN
23- Porto 5 PUAN
22- Beşiktaş 6 PUAN
21 - Roma 6 PUAN
20- Midtjylland 7 PUAN
19- AZ Alkmaar 7 PUAN
18- Braga 7 PUAN
17- Bodo/Glimt 7 PUAN
16- Real Sociedad 7 PUAN
15- Fenerbahçe 8 PUAN
14- Olympiakos 8 PUAN
13- Viktoria Plzen 9 PUAN
12- Manchester United 9 PUAN
11- Ferencvaros 9 PUAN
10- FCSB 10 PUAN
9- Tottenham 12 PUAN
8- Rangers 10 PUAN
7- Lyon 10 PUAN
6- Ajax 10 PUAN
5- Anderlecht 11 PUAN
4- Galatasaray 11 PUAN
3- Eintracht Frankfurt 13 PUAN
2- Lazio 13 PUAN
1- Athletic Bilbao 16 PUAN
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