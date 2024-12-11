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Haberler UEFA Avrupa Ligi Viktoria Plzen - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Viktoria Plzen - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. 6. hafta maçında Viktoria Plzen ile Manchester United kozlarını paylaşacak. Viktoria Plzen'in ev sahipliğinde oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Viktoria Plzen - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 10:00 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 10:10
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Viktoria Plzen - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Viktoria Plzen - Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Viktoria Plzen ile Manchester Unitedkozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Viktoria Plzen - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Viktoria Plzen - Manchester United MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Viktoria Plzen - Manchester United maçı 11 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉Viktoria Plzen - Manchester United MAÇI CANLI İZLE👈

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