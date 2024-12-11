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Haberler UEFA Avrupa Ligi Real Sociedad - Dynamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Real Sociedad - Dynamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. 6. hafta maçında Real Sociedad ile Dynamo Kiev kozlarını paylaşacak. Real Sociedad'ın ev sahipliğinde oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Real Sociedad - Dynamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 12:10 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 12:20
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Real Sociedad - Dynamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Real Sociedad - Dynamo Kiev maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Real Sociedad ile Dynamo Kiev kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Dynamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Sociedad - Dynamo Kiev MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Sociedad - Dynamo Kiev maçı 12 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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