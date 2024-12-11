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Haberler UEFA Avrupa Ligi Paok - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Paok - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. 6. hafta maçında Paok ile Ferencvaros kozlarını paylaşacak. Paok'un ev sahipliğinde oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Paok - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 10:10 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 10:10
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Paok - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Paok - Ferencvaros maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Paok ile Ferencvaros kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Paok - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Paok - Ferencvaros MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Paok - Ferencvaros maçı 12 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉Paok - Ferencvaros MAÇI CANLI İZLE👈

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