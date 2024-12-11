Maccabi Tel Aviv - RFS maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Maccabi Tel Aviv - RFS maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Maccabi Tel Aviv ile RFS kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Maccabi Tel Aviv - RFS maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Maccabi Tel Aviv - RFS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Maccabi Tel Aviv - RFS maçı 12 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii ekranlarından canlı yayınlanacak.

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