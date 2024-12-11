Ludogorets - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Ludogorets - AZ Alkmaar maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ludogorets ile AZ Alkmaar kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ludogorets - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ludogorets - AZ Alkmaar MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ludogorets - AZ Alkmaar maçı 12 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii ekranlarından canlı yayınlanacak.

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