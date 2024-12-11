  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler UEFA Avrupa Ligi Hoffenheim - FCSB maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Hoffenheim - FCSB maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. 6. hafta maçında Hoffenheim ile FCSB kozlarını paylaşacak. Hoffenheim'ın ev sahipliğinde oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Hoffenheim - FCSB maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 12:00 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 12:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hoffenheim - FCSB maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Hoffenheim - FCSB maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Hoffenheim ile FCSB kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hoffenheim - FCSB maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hoffenheim - FCSB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hoffenheim - FCSB maçı 12 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉Hoffenheim - FCSB MAÇI CANLI İZLE👈

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'ye 17'lik Fildişili orta saha!
Buruk'tan eski öğrencisine çağrı: Bize gel
DİĞER
DERBİ HABERİ: Avrupa, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini konuşuyor! Immobile ve Mourinho manşetleri süsledi...
CENTCOM PKK'ya gitti Blinken Türkiye'ye geliyor! ABD'de "Suriye" sancısı... YPG'yi perişan eden Özgürlük Şafağı ayarlarını kaçırdı
F.Bahçe'de tek hedef Bilbao galibiyeti! İşte maçın 11'i
Topraktepe'den zorunlu değişiklik! İşte Beşiktaş'ın Bodo/Glimt 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye 17'lik Fildişili orta saha! F.Bahçe'ye 17'lik Fildişili orta saha! 11:49
Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu! Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu! 11:36
Slavia Prag - Anderlecht maçı ne zaman? Slavia Prag - Anderlecht maçı ne zaman? 11:18
Real Sociedad - Dynamo Kiev maçı ne zaman? Real Sociedad - Dynamo Kiev maçı ne zaman? 11:15
Rangers - Tottenham maçı ne zaman? Rangers - Tottenham maçı ne zaman? 11:11
Lyon - Eintracht maçı ne zaman? Lyon - Eintracht maçı ne zaman? 11:08
Daha Eski
Maccabi Tel Aviv - RFS maçı ne zaman? Maccabi Tel Aviv - RFS maçı ne zaman? 11:05
Buruk'tan mecburi rotasyon! İşte G.Saray'ın Malmö maçı 11'i Buruk'tan mecburi rotasyon! İşte G.Saray'ın Malmö maçı 11'i 11:04
Elfsborg - Karabağ maçı ne zaman? Elfsborg - Karabağ maçı ne zaman? 11:01
Porto - Midtjylland maçı ne zaman? Porto - Midtjylland maçı ne zaman? 10:58
F.Bahçe Beko Monaco'yu ağırlıyor F.Bahçe Beko Monaco'yu ağırlıyor 10:30
Ajax - Lazio maçı ne zaman? Ajax - Lazio maçı ne zaman? 10:29