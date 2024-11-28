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Haberler UEFA Avrupa Ligi FCSB - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

FCSB - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. 5. hafta maçında FCSB ile Olympiakos kozlarını paylaşacak. FCSB'nin ev sahipliğinde oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki FCSB - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 10:50 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 11:00
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FCSB - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

FCSB - Olympiakos maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. FCSB ile Olympiakos kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, FCSB - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FCSB - Olympiakos MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

FCSB - Olympiakos maçı 28 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉FCSB - Olympiakos MAÇI CANLI İZLE👈

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