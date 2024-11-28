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Haberler UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst: Çok üzücü bir maç

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst: Çok üzücü bir maç

UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv'e 3-1 kaybeden Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika BJK spor haberi

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 23:20 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 23:22
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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst: Çok üzücü bir maç

UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv'e 3-1 kaybeden Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"ÇOK ÜZÜCÜ BİR MAÇ"

Çok üzücü bir maç. Çok zor. İlk yarıda iyi oynamadık. Rakip daha iyi başlamadı. Gabriel'i sakatlıktan erken kaybettik. Rafa ile geçişten gol bulup 1-1'i yakaladık. İlk yarının sonunda gol yememeliydik, basit ve yumuşak oldu. Devre arası Felix'i ağrısı nedeniyle aldık. Sonra momentum değişti ve 3'üncü golü yedik. Çok üzgünüz.

RADİKAL BİR KARAR ALMAYI DÜŞÜNÜYOR MU?

Şu an tabii en iyi anlarımızı yaşamıyoruz. Hepimiz için hayal kırıklığı, benim için de... İyi performans göstermiyorum. Üzücü. Bu anlarda eleştiri olacak. Futbol bu...

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