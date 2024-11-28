Anderlecht - Porto maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Anderlecht - Porto maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Anderlecht ile Porto kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Anderlecht - Porto maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Anderlecht - Porto MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Anderlecht - Porto maçı 28 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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