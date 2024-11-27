Slavia Prag - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Slavia Prag - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Slavia Prag ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Slavia Prag - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Slavia Prag - Fenerbahçe MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Slavia Prag - Fenerbahçe maçı 28 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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