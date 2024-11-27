Nice - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Nice - Rangers maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Nice ile Rangers kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nice - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Nice - Rangers MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nice - Rangers maçı 28 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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