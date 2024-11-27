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Haberler UEFA Avrupa Ligi Manchester United - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Manchester United - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. 5. hafta maçında Manchester United ile Bodo/Glimt kozlarını paylaşacak. Manchester United'ın ev sahipliğinde oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Manchester United - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 11:10 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 11:30
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Manchester United - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Manchester United - Bodo/Glimt maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Manchester United ile Bodo/Glimt kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester United - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Manchester United - Bodo/Glimt MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United - Bodo/Glimt maçı 28 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉Manchester United - Bodo/Glimt MAÇI CANLI İZLE👈

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