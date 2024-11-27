Maccabi Tel Aviv Teknik Direktörü Zarko Lazetic'ten Beşiktaş maçı açıklaması: İstanbul'da oynamak isterdim

UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Beşiktaş'ın İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv ile Macaristan'da karşı karşıya geleceği maçın öncesinde düzenlenen basın toplantısında Maccabi Tel Aviv Teknik Direktörü Zarko Lazetic ve futbolculardan Nemanja Stojic açıklamalarda bulundu.

"BEN İSTANBUL'DA OYNAMAK İSTERDİM"

Beşiktaş'ın yaşadığı hissi biliyoruz. Biz de kendi sahamızda oynamıyoruz ve bu avantajı kullanamıyoruz. Bu gerçeği kabul edip devam etmek zorundayız. Ben de taraftarlara karşı oynamak isterdim. Tüpraş Stadı'na Partizan'da yardımcı antrenörken gelmiştim. Herkes taraftarla oynamak ister. Umarım gelecekte her şey daha iyi olur ve yine taraftarlarla oynarız.

"BUNA BİZ KARAR VEREMİYORUZ"

Biz durumları seçemiyoruz. Buna biz karar veremiyoruz. En iyi şekilde hazırlanmak zorundayız. Maç takvimi yoğun. Ama bu bizim elimizde olan bir durum değil. Adapte olmak zorundayız

"HARİKA OYUNCULARI OLAN BİR TAKIM"

Biz yarışmacı bir takımız. Mücadele eden bir takımız. Avrupa Ligi'nde kendi sahamızda oynama avantajımız olmasa bile elimizden geleni yapıyoruz. Beşiktaş gibi güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Harika oyuncuları olan bir takım. Yarın en iyi skoru almak için çabalayacağız.

HOLLANDA'DA MAÇ SONRASI GERÇEKLEŞEN OLAYLAR HAKKINDA

Buna cevap vermek benim için zor. Ben sadece futbola odaklanıyorum. Tabii ki bazı videoları gördüm. Bunun etkisi oyuncu grubunda var. Bu maça hazırlandık. Beşiktaş maçına odaklanıyorum.

NEMANJA STOJİC: BEŞİKTAŞ ÇOK İYİ BİR TAKIM

Beşiktaş çok iyi bir takım. Çok iyi bir takıma sahip. Futbolda bunlar oluyor. Bu düşüş sadece Beşiktaş'a özel değil. Yarın iki takım içinde çok önemli bir mücadele. Yapmamız gerekenleri yapmak için mücadele edeceğiz.